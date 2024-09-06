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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1837 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1837 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1837 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2800 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (4)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • WAG (8)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1837 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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