Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1837 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1837
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2800 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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