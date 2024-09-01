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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1837 G
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 талеров 1837 G
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1837 G
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 G
Средняя цена 460 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1837 G
Средняя цена 300 $
Продажи
1 98
Аверс
Реверс
Талер 1837 G Горный
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1837 G
Средняя цена 190 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1837 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 19
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