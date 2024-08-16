Дукат 1837 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1837 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3760 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 10000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.

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