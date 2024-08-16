Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1837 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Дукат
- Год 1837
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1837 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3760 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 10000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2006.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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