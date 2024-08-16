5 талеров 1837 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1837 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3400 GBP. Торги состоялись 22 марта 2023.

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