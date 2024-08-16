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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1837 года G "Тип 1837-1838" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1837 года G "Тип 1837-1838" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1837 года G "Тип 1837-1838" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1837 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 950 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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