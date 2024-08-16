Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1837 года G "Тип 1837-1838" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1837 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 950 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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