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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1837 года G "Тип 1836-1837" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1837 года G "Тип 1836-1837" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1837 года G "Тип 1836-1837" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1837 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Heritage - October 25, 2015
Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1837 G на аукционе Ars Time - April 25, 2013
Продавец Ars Time
Дата 25 апреля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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