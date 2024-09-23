Талер 1837 года G "Тип 1836-1837" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1837 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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