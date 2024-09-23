Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1837 года G "Тип 1836-1837" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1837 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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