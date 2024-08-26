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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1854 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1854 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1854 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 700 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (7)
  • London Coin Galleries (1)
  • Numedux (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Горный" на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1854 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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