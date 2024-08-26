Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1854 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 700 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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