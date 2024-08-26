Талер 1854 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 700 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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