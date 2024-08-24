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Саксония-Альбертина
1854
Саксония-Альбертина
Период:
1806-1873
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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Саксония-Альбертина
1854
Монеты Саксония-Альбертина 1854 года
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Памятные
Золотые монеты
10 талеров 1854 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 талеров 1854 F
Средняя цена
5100 $
Продажи
0
5
2 1/2 талера 1854 F
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
1
Серебряные монеты (Фридрих Август II)
2 талера 1854 F
Средняя цена
260 $
Продажи
1
238
Талер 1854 F
Средняя цена
230 $
Продажи
3
72
Талер 1854 F Горный
Средняя цена
300 $
Продажи
0
27
1/3 талера 1854 F
Средняя цена
50 $
Продажи
0
65
2 новых гроша 1854 F
Средняя цена
40 $
Продажи
0
9
1 новый грош 1854 F
Средняя цена
85 $
Продажи
0
1
1/2 нового гроша 1854 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты (Иоганн)
Талер 1854 F
Средняя цена
190 $
Продажи
0
152
Талер 1854 F Горный
Средняя цена
330 $
Продажи
0
80
Медные монеты
2 пфеннига 1854 F
Средняя цена
80 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1854 F
Средняя цена
30 $
Продажи
0
24
Памятные монеты
2 талера 1854 F Смерть короля
Средняя цена
670 $
Продажи
1
312
Талер 1854 F Смерть короля
Средняя цена
160 $
Продажи
0
287
Талер 1854 F Смерть короля
Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"
Средняя цена
210 $
Продажи
2
233
1/3 талера 1854 Смерть короля
Средняя цена
60 $
Продажи
0
105
1/6 талера 1854 Смерть короля
Средняя цена
45 $
Продажи
0
39
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Зактрыть
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Категория
Зактрыть
???
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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