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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1854 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 талеров 1854 F
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1854 F
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты (Фридрих Август II)

Аверс
Реверс
2 талера 1854 F
Средняя цена 260 $
Продажи
1 238
Аверс
Реверс
Талер 1854 F
Средняя цена 230 $
Продажи
3 72
Аверс
Реверс
Талер 1854 F Горный
Средняя цена 300 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/3 талера 1854 F
Средняя цена 50 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1854 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 новый грош 1854 F
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1854 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Иоганн)

Аверс
Реверс
Талер 1854 F
Средняя цена 190 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
Талер 1854 F Горный
Средняя цена 330 $
Продажи
0 80

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1854 F
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1854 F
Средняя цена 30 $
Продажи
0 24

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 F Смерть короля
Средняя цена 670 $
Продажи
1 312
Аверс
Реверс
Талер 1854 F Смерть короля
Средняя цена 160 $
Продажи
0 287
Аверс
Реверс
Талер 1854 F Смерть короля Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"
Средняя цена 210 $
Продажи
2 233
Аверс
Реверс
1/3 талера 1854 Смерть короля
Средняя цена 60 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1/6 талера 1854 Смерть короля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 39
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