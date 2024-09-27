Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5223 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
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