2 пфеннига 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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