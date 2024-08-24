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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1854 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1854 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1854 F на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1854 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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