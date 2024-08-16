Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1854 года "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1854 года "Смерть короля". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3226 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 230 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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