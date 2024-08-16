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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1854 года "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1854 года "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1854 года "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,521)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1854 года "Смерть короля". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3226 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 230 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1854 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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