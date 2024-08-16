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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1854 года "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1854 года "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/3 талера 1854 года "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1854 года "Смерть короля". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Schulman - June 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1854 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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