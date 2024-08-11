Талер 1854 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29874 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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