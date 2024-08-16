2 новых гроша 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

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