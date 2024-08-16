Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1854 года F "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Разновидность: Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (233) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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