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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1854 года F "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Разновидность: Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"

Аверс монеты - Талер 1854 года F "Смерть короля" Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1854 года F "Смерть короля" Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (233) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Solidus Numismatik - October 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону
Саксония-Альбертина Талер 1854 F "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1854 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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