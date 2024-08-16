Талер 1854 года F "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

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