Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1854 года F "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (312)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40388 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF61 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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