2 талера 1854 года F "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40388 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

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