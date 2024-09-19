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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1854 года F "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года F "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1854 года F "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (312)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1854 года "Смерть короля" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40388 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF61 CAMEO PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Саксония-Альбертина 2 талера 1854 F "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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