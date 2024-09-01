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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1854 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/3 талера 1854 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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