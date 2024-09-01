Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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