1/3 талера 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1479 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

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