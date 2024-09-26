Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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