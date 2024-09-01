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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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