Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1854 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 10 талеров
- Год 1854
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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