Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1849 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1849 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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