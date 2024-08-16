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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1849 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1849 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1849 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1849 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • London Coin Galleries (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (2)
Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1849 F "Горный" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1849 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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