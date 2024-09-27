1 пфенниг 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2062 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

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