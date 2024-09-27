Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1838
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2062 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
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- WAG (6)
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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