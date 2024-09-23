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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1838 G
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 талеров 1838 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1838 G
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1838 G
Средняя цена 190 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
Талер 1838 G Горный
Средняя цена 690 $
Продажи
0 117

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1838 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 34
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