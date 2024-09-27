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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1838 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1838 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1838 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2450 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
568 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1838 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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