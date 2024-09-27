Талер 1838 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2450 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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