Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1838 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1838 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2450 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
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Дата 25 ноября 2022
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Сохранность XF
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Дата 28 января 2021
Сохранность UNC PL
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
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