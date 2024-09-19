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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Дукат 1838 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Дукат 1838 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Дукат
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1838 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8334 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Leu (1)
  • Möller (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1838 G на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
5427 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1838 G на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
8346 $
Цена в валюте аукциона 8000 CHF
Саксония-Альбертина Дукат 1838 G на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1838 G на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1838 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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