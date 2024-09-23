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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1838 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1838 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1838 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1838 G на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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