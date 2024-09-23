Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1838 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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