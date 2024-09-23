10 талеров 1838 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1838 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6800 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

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