Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1845 F
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 талеров 1845 F
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1845 F
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1845 F
Средняя цена 110 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Талер 1845 F Горный
Средняя цена 310 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 новый грош 1845 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск