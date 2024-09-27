Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1845 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1845
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1845 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4188 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 500 EUR. Торги состоялись 17 января 2018.
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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