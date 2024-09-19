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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 10 талеров 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 10 талеров 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
14727 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
9623 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1845 F на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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