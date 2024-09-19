Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 10 талеров
- Год 1845
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
Сохранность
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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