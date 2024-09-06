Талер 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 420 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

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