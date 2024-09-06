Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1845
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 420 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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