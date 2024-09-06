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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 420 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Aurea (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (1)
  • Höhn (3)
  • Künker (6)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • Via (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Александр - August 29, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Александр - February 14, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1845 F на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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