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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1845 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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