1 новый грош 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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