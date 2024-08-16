5 талеров 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) AU (1) XF (7) VF (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) Сервис NGC (1)