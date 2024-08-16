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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 5 талеров 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 5 талеров 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
3438 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1552 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Stack's - August 8, 2012
Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1845 F на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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