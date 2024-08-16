Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 5 талеров
- Год 1845
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
3438 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1552 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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