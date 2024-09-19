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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 1/2 талера 1845 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1845 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 1/2 талера 1845 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Künker (6)
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2149 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
3734 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1845 F на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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