Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1836 года

Золотые монеты (Антон)

Аверс
Реверс
10 талеров 1836 G
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 талеров 1836 G
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1836 G
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 7

Золотые монеты (Фридрих Август II)

Аверс
Реверс
10 талеров 1836 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1836 G
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты (Антон)

Аверс
Реверс
Талер 1836 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Талер 1836 G Горный
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты (Фридрих Август II)

Аверс
Реверс
Талер 1836 G
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Талер 1836 G Горный
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/12 талера 1836 G
Средняя цена 90 $
Продажи
0 72

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1836 G
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1836 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836 G Смерть короля Гурт "GOTT SEGNE SACHSEN"
Средняя цена 520 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
Талер 1836 G Смерть короля Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/6 талера 1836 G Смерть короля
Средняя цена 160 $
Продажи
0 49
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск