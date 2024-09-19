Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1836 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 5 талеров
- Год 1836
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1836 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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