5 талеров 1836 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1836 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

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