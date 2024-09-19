Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1836 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 5 талеров 1836 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 5 талеров 1836 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1836
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1836 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Leu (1)
  • Teutoburger (2)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2550 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
3573 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 5 талеров 1836 G на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1836 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 5 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск