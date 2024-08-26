Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Каталог монет Антона (1827-1836)
Всего добавлено монет: 81
Каталог монет Антон 1827-1836
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Монеты Антона с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $80 - 0 17
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1832 S
Медь $220 $370 0 34
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1834 G
Серебро $110 - 0 16
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1830 S
Медь $90 - 0 24
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1831 S
Серебро $410 - 0 6
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1827 S
Серебро $4,300 - 0 4
Саксония-Альбертина, Антон
Пробный Талер 182 S
Медь $150 - 0 4
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1831 S
Медь $580 - 0 23
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1832 S
Медь $170 - 0 7
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1833 G
Золото $3,600 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1835 G
Золото $15,000 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1828 S
Золото $18,000 - 0 7
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1828 S
Серебро $650 - 0 9
Саксония-Альбертина, Антон
1/3 талера 1827 S
Серебро $1,400 - 0 11
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1836 G "Горный"
Золото $7,300 - 0 8
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1830 S
Золото $2,800 - 0 12
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1832 S
Серебро $210 - 0 6
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1828 S
Серебро $80 - 0 27
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1829 S
Серебро $350 - 0 6
Саксония-Альбертина, Антон
1/6 талера 1827 S
Серебро $720 - 0 23
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1827 S
Медь $100 $170 0 22
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1833 G
Серебро $150 $850 0 125
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1836 G
Серебро $110 $900 0 194
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1832 S
Золото $2,300 - 0 15
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1831 S
Золото $7,600 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1829 S
Серебро $95 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1831 S
Золото $28,000 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1827 S
Серебро $600 - 0 24
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1832 S "Горный"
Золото $2,400 - 0 6
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1836 G
Серебро $850 - 0 7
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1829 S
Золото $5,100 - 0 10
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1830 S
Серебро $110 - 0 16
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1832 S
Серебро $260 $980 0 86
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1827 S
Серебро $130 $1,300 0 103
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1834 G
Золото $7,700 - 0 4
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1831 S
Серебро $1,100 - 0 55
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1828 S "Горный"
Серебро $370 - 0 16
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1828 S
Золото $3,000 - 0 26
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1834 G
Серебро $780 - 0 14
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1834 G "Горный"
Серебро $460 - 0 11
Саксония-Альбертина, Антон
1/3 талера 1828 S
Золото $6,100 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1836 G
Золото $23,000 - 0 2
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1832 S
Золото $14,000 - 0 8
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1829 S
Золото $3,300 - 0 18
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1828 S
Серебро $5,300 - 0 1
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1830 "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL"
Золото $2,000 - 0 8
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1833 G
Золото $3,600 - 0 2
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1832 S
Серебро $240 $640 0 323
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1831 S "Новая конституция"
Серебро $170 - 0 9
Саксония-Альбертина, Антон
1/24 талера 1827 S
Серебро $170 - 0 9
Саксония-Альбертина, Антон
1/24 талера 1828 S
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