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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Каталог монет Антона (1827-1836)

Всего добавлено монет: 81

Период чеканки Антона
Каталог монет Антон 1827-1836
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Монеты Антона с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1832 S
 Медь $80 - 0 17Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1834 G
 Медь $220 $370 0 34Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1830 S
 Серебро $110 - 0 16Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1831 S
 Медь $90 - 0 24Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1827 S
 Серебро $410 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Пробный Талер 182 S
 Серебро $4,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1831 S
 Медь $150 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1832 S
 Медь $580 - 0 23Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
3 пфеннига 1833 G
 Медь $170 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1835 G
 Золото $3,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1828 S
 Золото $15,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1828 S
 Золото $18,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/3 талера 1827 S
 Серебро $650 - 0 9Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1836 G "Горный"
 Серебро $1,400 - 0 11Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1830 S
 Золото $7,300 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1832 S
 Золото $2,800 - 0 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1828 S
 Серебро $210 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1829 S
 Серебро $80 - 0 27Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/6 талера 1827 S
 Серебро $350 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1827 S
 Серебро $720 - 0 23Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1 пфенниг 1833 G
 Медь $100 $170 0 22Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1836 G
 Серебро $150 $850 0 125Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1832 S
 Серебро $110 $900 0 194Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1831 S
 Золото $2,300 - 0 15Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1829 S
 Золото $7,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1831 S
 Серебро $95 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1827 S
 Золото $28,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1832 S "Горный"
 Серебро $600 - 0 24Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1836 G
 Золото $2,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1829 S
 Серебро $850 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1830 S
 Золото $5,100 - 0 10Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/12 талера 1832 S
 Серебро $110 - 0 16Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1827 S
 Серебро $260 $980 0 86Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1834 G
 Серебро $130 $1,300 0 103Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1831 S
 Золото $7,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1828 S "Горный"
 Серебро $1,100 - 0 55Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
2/3 талера 1828 S
 Серебро $370 - 0 16Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1834 G
 Золото $3,000 - 0 26Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1834 G "Горный"
 Серебро $780 - 0 14Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/3 талера 1828 S
 Серебро $460 - 0 11Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1836 G
 Золото $6,100 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1832 S
 Золото $23,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
10 талеров 1829 S
 Золото $14,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1828 S
 Золото $3,300 - 0 18Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1830 "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL"
 Серебро $5,300 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Дукат 1833 G
 Золото $2,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
5 талеров 1832 S
 Золото $3,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
Талер 1831 S "Новая конституция"
 Серебро $240 $640 0 323Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/24 талера 1827 S
 Серебро $170 - 0 9Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Антон
1/24 талера 1828 S
 Серебро $170 - 0 9
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