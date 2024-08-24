Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1832 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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