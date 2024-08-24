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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1832 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1832 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1832 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (3)
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Eretz Auctions - June 8, 2022
Продавец Eretz Auctions
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1832 S "Горный" на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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