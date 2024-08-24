Талер 1832 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1832 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность UNC (1) AU (6) XF (13) VF (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (3)

Cieszyńskie CN (1)

Eretz Auctions (1)

Felzmann (1)

Grün (1)

HIRSCH (1)

Höhn (7)

Klondike Auction (1)

Künker (3)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (2)

Teutoburger (1)

WAG (1)