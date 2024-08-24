Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1832 S
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 талеров 1832 S
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1832 S
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832 S
Средняя цена 110 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
Талер 1832 S Горный
Средняя цена 600 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/12 талера 1832 S
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1832 S
Средняя цена 580 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832 S
Средняя цена 80 $
Продажи
0 17
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск