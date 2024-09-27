10 талеров 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1832 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 20000 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность AU (2)