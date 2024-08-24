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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/12 талера 1832 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/12 талера 1832 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1832
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1832 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1832 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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