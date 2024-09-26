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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1832 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1832 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1832
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1832 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3000 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
3034 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
2501 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Leu - October 24, 2005
Продавец Leu
Дата 24 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1832 S на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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