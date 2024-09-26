Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1832
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1832 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3000 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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