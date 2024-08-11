3 пфеннига 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2514 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1100 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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