Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1832
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2514 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1100 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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