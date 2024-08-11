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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 5 талеров 1832 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 5 талеров 1832 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1832
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1832 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1832 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
3540 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1832 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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