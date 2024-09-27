Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1832 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1 пфенниг 1832 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1832
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Russiancoin (8)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1832 S на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1832 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских медные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск