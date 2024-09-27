Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1832 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1832
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком S. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2795 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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