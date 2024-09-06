Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 10 талеров 1829 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 17000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (6)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
15196 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
16490 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 10 талеров 1829 S на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1829 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск