10 талеров 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 17000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

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