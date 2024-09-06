Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 10 талеров
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 17000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (6)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
15196 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
16490 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск