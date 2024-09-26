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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1829 S
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1829 S
Средняя цена 7600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1829 S
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 S
Средняя цена 130 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
Талер 1829 S Горный
Средняя цена 470 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2/3 талера 1829 S
Средняя цена 850 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/3 талера 1829 S
Средняя цена 430 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/6 талера 1829 S
Средняя цена 250 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/12 талера 1829 S
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 Премия за трудолюбие
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 34
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