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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/6 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 400 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Kroha - January 1, 2017
Продавец Kroha
Дата 1 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1829 S на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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