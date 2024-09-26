Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 400 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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