1/6 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 400 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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