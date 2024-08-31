Дукат 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

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