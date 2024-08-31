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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1829 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1829 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2134 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Stack's - August 2, 2017
Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1829 S на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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