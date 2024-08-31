Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2134 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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