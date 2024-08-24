Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,708)
- Вес 8,254 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/3 талера
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 1000 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
1097 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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