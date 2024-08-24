Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/3 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/3 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,708)
  • Вес 8,254 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 1000 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (5)
  • Künker (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
1097 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1829 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск