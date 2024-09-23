Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1829 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1829 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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- Westfälische (1)
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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