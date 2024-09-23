Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1829 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1829 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1829 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1829 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (11)
  • Reinhard Fischer (3)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • WCN (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
6187 $
Цена в валюте аукциона 5800 EUR
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
6491 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1829 "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1829 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1829 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск